Um 09:28 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 734,90 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'288 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 738,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 729,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10'690 Rheinmetall-Aktien.

Bei einem Wert von 1'966,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 167,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2026 bei 692,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 5,80 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,81 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 11,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.15 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 2.78 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2026 33,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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