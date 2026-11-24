Das Papier von DocMorris gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 6,6 Prozent auf 17,07 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten realisiert. Der Kurs der DocMorris-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,89 CHF nach. Bei 18,27 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 409'026 DocMorris-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 19,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2026). 14,24 Prozent Plus fehlen der DocMorris-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 335,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten DocMorris-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 lud DocMorris zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 260.83 Mio. CHF, gegenüber 260.83 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,590 CHF je DocMorris-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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