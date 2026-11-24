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24.11.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagvormittag leichter
Die Aktie von DocMorris gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die DocMorris-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 17,89 CHF ab.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 17,89 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'764 Punkten notiert. Die DocMorris-Aktie sank bis auf 17,80 CHF. Bei 18,27 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34'579 DocMorris-Aktien.
Am 12.11.2026 markierte das Papier bei 19,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Mit Abgaben von 78,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 hat DocMorris die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 260.83 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,590 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
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09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagvormittag leichter (finanzen.ch)
|
23.11.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.11.26
|DocMorris Aktie News: Anleger greifen bei DocMorris am Mittag zu (finanzen.ch)
|
20.11.26
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Börse Zürich: SPI sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
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✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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