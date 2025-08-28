|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hohes Volumen
|
28.08.2025 11:02:36
QIAGEN-Aktie unter Druck: QIAGEN will Wandelanleihen ausgeben
Der Diagnostikkonzern QIAGEN plant die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung.
Inhaber können die Papiere in bis zu 11,2 Millionen QIAGEN-Aktien wandeln - dies entspreche etwa 5,1 Prozent des derzeit ausstehenden Aktienkapitals, hiess es weiter. Der anfängliche Wandlungspreis werde voraussichtlich mit einem Aufschlag von zwischen 40 und 45 Prozent des Referenzaktienkurses festgesetzt, welcher dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft an der New York Stock Exchange am heutigen 28. August 2025 entspreche.
Via XETRA geht es am Donnerstag für die QIAGEN-Aktie zeitweise um 1,29 Prozent abwärts auf 40,87 Euro.
/tav/mis
VENLO (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: LUS-DAX startet im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
08:47
|Qiagen begibt Wandelschuldverschreibungen über 750 Mio US-Dollar (Dow Jones)
|
07:57
|EQS-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich ausserhalb der Vereinigten Staaten an (EQS Group)
|
27.08.25
|Börse Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
27.08.25