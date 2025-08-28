Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.08.2025

QIAGEN-Aktie unter Druck: QIAGEN will Wandelanleihen ausgeben

Der Diagnostikkonzern QIAGEN plant die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung.

Die Papiere im Gesamtvolumen von 750 Millionen US-Dollar (646 Mio Euro), einer Laufzeit von sieben Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 1,75 bis 2,25 Prozent sollen institutionellen Investoren angeboten werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Geld soll für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschliesslich der Refinanzierung von Schulden verwendet werden.

Inhaber können die Papiere in bis zu 11,2 Millionen QIAGEN-Aktien wandeln - dies entspreche etwa 5,1 Prozent des derzeit ausstehenden Aktienkapitals, hiess es weiter. Der anfängliche Wandlungspreis werde voraussichtlich mit einem Aufschlag von zwischen 40 und 45 Prozent des Referenzaktienkurses festgesetzt, welcher dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft an der New York Stock Exchange am heutigen 28. August 2025 entspreche.

Via XETRA geht es am Donnerstag für die QIAGEN-Aktie zeitweise um 1,29 Prozent abwärts auf 40,87 Euro.

/tav/mis

VENLO (awp international)

QIAGEN-Aktie gewinnt: QIAGEN stärkt digitales Genomik-Portfolio mit Genoox-Übernahme
QIAGEN-Aktie schwächelt dennoch: QIAGEN schraubt Umsatzprognose für 2025 nach oben
QIAGEN-Aktie fester: QIAGEN plant weiteren Aktienrückkauf nach vielversprechendem Jahresbeginn

