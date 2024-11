NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach einer hauseigenen Investorenkonferenz des Analysehauses auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Analyst Peter Welford bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie unter anderem auf Aussagen des Qiagen-Finanzchefs Roland Sacker. Dieser habe unter anderem den Standpunkt vertreten, dass sich der strategische Fokus des Diagnostikspezialisten auszahlt und dies insbesondere bei den Margen./tih/mis;