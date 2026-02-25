Pure Storag a Aktie 29263292 / US74624M1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.02.2026 00:32:54
Pure Storage Q4 Income Rises
(RTTNews) - Pure Storage (PSTG) released a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $100.25 million, or $0.29 per share. This compares with $42.43 million, or $0.12 per share, last year.
Excluding items, Pure Storage reported adjusted earnings of $238.85 million or $0.69 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 19.3% to $1.05 billion from $879.84 million last year.
Pure Storage earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $100.25 Mln. vs. $42.43 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.12 last year. -Revenue: $1.05 Bln vs. $879.84 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 0.99 B To $ 1.01 B
Nachrichten zu Pure Storage Inc (A)
|
24.02.26
|Ausblick: Pure Storage A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Pure Storage A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
01.12.25