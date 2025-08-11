Presse: UBS-Investor will sich von rund 16 Millionen Aktien trennen

Zürich (awp) - Ein nicht näher genannter institutioneller Investor hat am Montag rund 16 Millionen Aktien der UBS zum Verkauf gestellt. Dies entspricht einem Anteil von etwa 0,5 Prozent des Aktienkapitals der Grossbank, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montagabend unter Berufung auf die mit der Transaktion betraute Bank Goldman Sachs berichtet.

Dabei lag die Angebotsspanne zwischen 31,46 und 31,53 Franken. Im Vergleich dazu haben die UBS-Aktien am Montag bei 31,90 Franken geschlossen. Anfänglich hiess es, dass das Angebot vollständig gezeichnet worden sei. Wenig später schrieb Reuters aber, dass Aufträge unter 31,46 lagen. Damit bestehe das Risiko eines Verfehlens des Zielkorridors. Bis 22:15 Uhr meldete Reuters keinen Vollzug der Transaktion.

