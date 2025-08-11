|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2025 22:21:37
Presse: UBS-Investor will sich von rund 16 Millionen Aktien trennen
Zürich (awp) - Ein nicht näher genannter institutioneller Investor hat am Montag rund 16 Millionen Aktien der UBS zum Verkauf gestellt. Dies entspricht einem Anteil von etwa 0,5 Prozent des Aktienkapitals der Grossbank, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montagabend unter Berufung auf die mit der Transaktion betraute Bank Goldman Sachs berichtet.
Dabei lag die Angebotsspanne zwischen 31,46 und 31,53 Franken. Im Vergleich dazu haben die UBS-Aktien am Montag bei 31,90 Franken geschlossen. Anfänglich hiess es, dass das Angebot vollständig gezeichnet worden sei. Wenig später schrieb Reuters aber, dass Aufträge unter 31,46 lagen. Damit bestehe das Risiko eines Verfehlens des Zielkorridors. Bis 22:15 Uhr meldete Reuters keinen Vollzug der Transaktion.
cg/sc
Nachrichten zu UBS
|
22:21
|Presse: UBS-Investor will sich von rund 16 Millionen Aktien trennen (AWP)
|
17:58
|SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
17:58
|Starker Wochentag in Zürich: Zum Handelsende Gewinne im SPI (finanzen.ch)
|
17:58
|SMI aktuell: SMI legt letztendlich zu (finanzen.ch)
|
16:29
|UBS Aktie News: UBS am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Zürich: SPI notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|SIX-Handel SLI am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|SMI aktuell: SMI im Aufwind (finanzen.ch)