Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’870 0.0%  SPI 16’568 0.0%  Dow 43’975 -0.5%  DAX 24’081 -0.3%  Euro 1 0.3%  EStoxx50 5’331.8500 -0.3%  Gold 3’347 -1.5%  Bitcoin 96’647 0.3%  Dollar 0.8120 0.5%  Öl 66.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Idorsia36346343NVIDIA994529
Top News
Plug Power-Aktie fällt: Plug Power schreibt weiter rote Zahlen
CoreWeave-Aktie unter Druck? Das spricht für eine Schwächephase im August
USA kassieren 15 Prozent bei Chip-Verkäufen von NVIDIA und AMD nach China - Aktien uneins
C3.ai-Aktie bricht brutal ein: Anleger fliehen nach vorläufigen Quartalszahlen
Tesla-Aktie: Model Y erhält Sicherheits-Auszeichnung - Elon Musk zeigt sich erfreut
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.08.2025 22:21:37

Presse: UBS-Investor will sich von rund 16 Millionen Aktien trennen

UBS
31.87 CHF -0.20%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Ein nicht näher genannter institutioneller Investor hat am Montag rund 16 Millionen Aktien der UBS zum Verkauf gestellt. Dies entspricht einem Anteil von etwa 0,5 Prozent des Aktienkapitals der Grossbank, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montagabend unter Berufung auf die mit der Transaktion betraute Bank Goldman Sachs berichtet.

Dabei lag die Angebotsspanne zwischen 31,46 und 31,53 Franken. Im Vergleich dazu haben die UBS-Aktien am Montag bei 31,90 Franken geschlossen. Anfänglich hiess es, dass das Angebot vollständig gezeichnet worden sei. Wenig später schrieb Reuters aber, dass Aufträge unter 31,46 lagen. Damit bestehe das Risiko eines Verfehlens des Zielkorridors. Bis 22:15 Uhr meldete Reuters keinen Vollzug der Transaktion.

cg/sc

Nachrichten zu UBS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten