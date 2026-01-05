NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index im Blick
|
05.01.2026 20:03:38
Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 in Grün
Der NASDAQ 100 steigt heute.
Um 20:01 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.89 Prozent stärker bei 25’430.83 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1.05 Prozent auf 25’471.79 Punkte an der Kurstafel, nach 25’206.17 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 25’354.66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’520.51 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25’692.05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24’785.52 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21’326.16 Punkten.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit MercadoLibre (+ 9.74 Prozent auf 2’166.00 USD), KLA-Tencor (+ 6.71 Prozent auf 1’359.97 USD), Axon Enterprise (+ 6.39 Prozent auf 599.44 USD), Applied Materials (+ 6.10 Prozent auf 285.28 USD) und Lam Research (+ 5.86 Prozent auf 195.90 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Constellation Energy (-4.35 Prozent auf 350.30 USD), Comcast (-4.33 Prozent auf 28.26 USD), Diamondback Energy (-3.85 Prozent auf 146.47 USD), Gilead Sciences (-3.17 Prozent auf 117.74 USD) und Amgen (-2.49 Prozent auf 319.48 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 21’800’157 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.926 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick
Die Charter A-Aktie weist mit 4.90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|25’409.35
|0.81%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst im Minus -- DAX mit neuem Rekordschluss -- Dow mit neuer Bestmarke - Techwerte legen zu -- Asiens Börsen letztlich überwiegend weit im Plus
Der heimische Leitindex gab im Montagshandel ab. Der DAX zeigte sich in Rekordlaune. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Gewinne. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.