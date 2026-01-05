Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’247 -0.2%  SPI 18’242 0.1%  Dow 48’977 1.2%  DAX 24’869 1.3%  Euro 0.9280 -0.1%  EStoxx50 5’924 1.3%  Gold 4’449 2.7%  Bitcoin 74’716 3.0%  Dollar 0.7917 -0.1%  Öl 61.8 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Swiss Re12688156Chevron1281709NVIDIA994529Roche1203204Zurich Insurance1107539Idorsia36346343Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Patent zeigt mögliche Starlink-Integration
Idorsia-Aktie: Veröffentlichung neuer Studie zu Schlafmittel Daridorexant
VW-Aktie fällt: Volkswagen meldet stark rückläufige Absatzzahlen in den USA
Microsoft-CEO Satya Nadella mahnt pauschale Kritik an künstlicher Intelligenz zu beenden - Aktie wenig bewegt
Leclanché-Aktie: Produktion einer Modullinie nach Brandfall wieder aufgenommen
Suche...

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’401.32
Pkt
195.15
Pkt
0.77 %
23:16:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

NASDAQ 100-Kursentwicklung 05.01.2026 22:33:50

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt schlussendlich zu

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt schlussendlich zu

Der NASDAQ 100 stieg am Montag.

Letztendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.77 Prozent höher bei 25’401.32 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.05 Prozent fester bei 25’471.79 Punkten in den Handel, nach 25’206.17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 25’354.66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’520.51 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25’692.05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24’785.52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21’326.16 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell MercadoLibre (+ 8.86 Prozent auf 2’148.62 USD), KLA-Tencor (+ 6.12 Prozent auf 1’352.45 USD), Applied Materials (+ 5.75 Prozent auf 284.32 USD), ASML (+ 5.53 Prozent auf 1’228.19 USD) und Lam Research (+ 5.24 Prozent auf 194.76 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Comcast (-4.77 Prozent auf 28.13 USD), Diamondback Energy (-3.51 Prozent auf 146.99 USD), Constellation Energy (-3.09 Prozent auf 354.94 USD), Cadence Design Systems (-2.96 Prozent auf 301.22 USD) und Gilead Sciences (-2.71 Prozent auf 118.30 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 43’156’227 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.926 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.90 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

17:00 Nicht alles, was glänzt, ist Gold – wie könnte es für Edelmetalle weitergehen?
12:27 UBS Logo UBS KeyInvest: Realismus statt Euphorie
11:07 Marktüberblick: Aixtron im Rallymodus
09:34 Neuer Rekord zum Jahresauftakt?
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’705.35 19.51 UJ1BSU
Short 13’977.55 13.97 SJLB4U
Short 14’500.33 8.96 SK8B9U
SMI-Kurs: 13’247.32 05.01.2026 17:30:03
Long 12’594.07 19.23 SYWB0U
Long 12’318.92 13.82 SRZBNU
Long 11’796.68 8.96 SVFBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Nestlé-Aktie verliert: Säuglingsnahrung in mehreren Ländern vorsorglich zurückgerufen
Idorsia-Aktie dreht dennoch ins Minus: Blutdrucksenker Jeraygo wird in Kanada zugelassen
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
SMI schliesst im Minus -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke -- Asiens Börsen letztlich überwiegend weit im Plus
Rheinmetall-Aktie zieht an: Bundeswehr stockt Schützenpanzer-Ausrüstung auf - auch Aktien von RENK, HENSOLDT & TKMS steigen
Stadler Rail-Aktie springt an: Lieferung weiterer FLIRT-Züge an Arriva Nederland
KI-Boom: Aktien von VAT, Comet, ams-OSRAM & Co. steigen
Morgan Stanley 2026: Chancen und Risiken für Aktien, Gold, Öl und andere Assets

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’401.32 0.77%

finanzen.net News

Datum Titel
22:55 BMW legt beim US-Absatz 2025 zu - Drittes Jahr in Folge mit Rekordzahlen
22:24 VW-Tochter Audi schwächelt in den USA - Absatz sinkt deutlich
22:18 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordhoch - Ölaktien gesucht
22:13 Aktien New York Schluss: Ölaktien dank Venezuela gesucht - Dow auf Rekordhoch
22:11 Aktivisten: 29 Tote bei Protesten im Iran - 1.200 Festnahmen
21:57 Hegseth: Knapp 200 US-Amerikaner bei Angriff auf Venezuela
21:56 CES: Lego stellt interaktiven Baustein vor
21:04 ROUNDUP: Kritik im UN-Sicherheitsrat an Maduros Gefangennahme
20:57 ROUNDUP/Venezuela: Rodríguez als geschäftsführende Präsidentin vereidigt
20:45 Devisen: Euro holt Verluste wieder auf