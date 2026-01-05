NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt schlussendlich zu

Letztendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.77 Prozent höher bei 25’401.32 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.05 Prozent fester bei 25’471.79 Punkten in den Handel, nach 25’206.17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 25’354.66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’520.51 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25’692.05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24’785.52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21’326.16 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell MercadoLibre (+ 8.86 Prozent auf 2’148.62 USD), KLA-Tencor (+ 6.12 Prozent auf 1’352.45 USD), Applied Materials (+ 5.75 Prozent auf 284.32 USD), ASML (+ 5.53 Prozent auf 1’228.19 USD) und Lam Research (+ 5.24 Prozent auf 194.76 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Comcast (-4.77 Prozent auf 28.13 USD), Diamondback Energy (-3.51 Prozent auf 146.99 USD), Constellation Energy (-3.09 Prozent auf 354.94 USD), Cadence Design Systems (-2.96 Prozent auf 301.22 USD) und Gilead Sciences (-2.71 Prozent auf 118.30 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 43’156’227 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.926 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.90 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch