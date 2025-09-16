Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
CFO 16.09.2025 09:44:00

Pierer Mobility-Aktie etwas fester: Neue Finanzchefin ernannt

Pierer Mobility-Aktie etwas fester: Neue Finanzchefin ernannt

Der angeschlagene Zweiradhersteller Pierer Mobility hat Petra Preining zur neuen Finanzchefin ernannt.

Pierer Mobility
14.91 CHF 0.91%
Kaufen Verkaufen
Sie wird künftig das Rechnungswesen, Steuern, Controlling, Risikomanagement und IT des Unternehmens sowie der Tochter KTM verantworten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Preining tritt ihr Amt per 16. September 2025 an und ihr Vertrag läuft gemäss Mitteilung bis Ende 2028. Zuletzt war sie Finanzchefin bei AT&S und zuvor in gleicher Funktion bei Semperit tätig. Ihre Ernennung sei ein wichtiger Schritt, um das Unternehmen nach der Restrukturierung wieder auf Wachstumskurs zu bringen, lässt sich CEO Gottfried Neumeister in der Meldung zitieren.

Pierer Mobility war mit der finanziellen Schieflage der Motorrad-Tochter KTM unter Druck geraten. Ein nun abgeschlossenes Sanierungsverfahren soll die Situation stabilisieren. Im Februar stimmten die KTM-Gläubiger einer Restrukturierungsplanquote von 30 Prozent zu.

Die Pierer Mobility-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,13 Prozent höher auf 15,02 Franken.

an/ys

Wels (awp)

Bildquelle: PIERER Mobility AG

