Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Freitagabend mit Verlusten

Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 183,89 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'657 Punkten notiert. Im Tief verlor die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 180,08 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 185,02 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'334'053 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Bei 223,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 17,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 21,60 Prozent Luft nach unten.

Palo Alto Networks-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Palo Alto Networks liess sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 0,49 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.47 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Palo Alto Networks wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 24.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Palo Alto Networks-Anleger Experten zufolge am 25.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,85 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

