Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’633 0.7%  SPI 17’342 0.5%  Dow 46’392 1.4%  DAX 23’092 -0.8%  Euro 0.9300 0.1%  EStoxx50 5’515 -1.0%  Gold 4’081 0.1%  Bitcoin 67’746 -3.0%  Dollar 0.8079 0.2%  Öl 62.4 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Rheinmetall345850
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Plug Power-Aktie legt zu: Papier reagiert mit leichtem Plus auf die Ankündigung von Sparprogramm und Flexibilität
Bridgewater baute Depot im dritten Quartal um: Diese Aktien rückten in den Fokus des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds
Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend
Kryptowährungen im freien Fall: Bitcoin, Ethereum und Co. stürzen massiv ab
Suche...
Plus500 Depot

Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.11.2025 20:27:13

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Freitagabend mit Verlusten

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Freitagabend mit Verlusten

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 183,89 USD.

Palo Alto Networks
149.90 CHF -2.20%
Kaufen Verkaufen

Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 183,89 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'657 Punkten notiert. Im Tief verlor die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 180,08 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 185,02 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'334'053 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Bei 223,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 17,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 144,17 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 21,60 Prozent Luft nach unten.

Palo Alto Networks-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Palo Alto Networks liess sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 0,49 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.47 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Palo Alto Networks wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 24.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Palo Alto Networks-Anleger Experten zufolge am 25.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,85 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Palo Alto Networks-Aktie tiefrot: Gewinn unter Erwartungen

Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Palo Alto-Gewinn unter Erwartungen - Anleger lassen Aktie dank Ausblick steigen


Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com