Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der NASDAQ 100 sank im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1.88 Prozent auf 23’898.15 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.401 Prozent auf 24’257.56 Punkte an der Kurstafel, nach 24’355.28 Punkten am Vortag.

Bei 23’759.97 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 24’267.33 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3.04 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25’012.62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25’346.18 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 20.03.2025, einen Wert von 19’677.61 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 5.19 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23’759.97 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Arm (+ 1.95 Prozent auf 132.35 USD), Workday (+ 1.93 Prozent auf 135.96 USD), Diamondback Energy (+ 1.17 Prozent auf 192.54 USD), Copart (+ 1.05 Prozent auf 32.86 USD) und Paychex (+ 0.92 Prozent auf 92.55 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Constellation Energy (-10.90 Prozent auf 281.99 USD), Intel (-5.00 Prozent auf 43.87 USD), Micron Technology (-4.81 Prozent auf 422.90 USD), CrowdStrike (-4.48 Prozent auf 409.00 USD) und Palo Alto Networks (-4.00 Prozent auf 162.95 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Comcast-Aktie aufweisen. 119’204’898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3.750 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.37 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch