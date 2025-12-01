Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels leichter

Letztendlich gab der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.36 Prozent auf 25’342.85 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.795 Prozent auf 25’232.75 Punkte an der Kurstafel, nach 25’434.89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25’443.21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25’158.63 Punkten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25’858.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23’415.42 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20’930.37 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 20.82 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’182.10 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Synopsys (+ 4.85 Prozent auf 438.29 USD), AppLovin (+ 4.02 Prozent auf 623.59 USD), Old Dominion Freight Line (+ 3.24 Prozent auf 139.67 USD), ASML (+ 2.64 Prozent auf 1’087.99 USD) und Diamondback Energy (+ 2.34 Prozent auf 156.16 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Broadcom (-4.19 Prozent auf 386.08 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3.86 Prozent auf 750.11 USD), Zscaler (-3.27 Prozent auf 243.28 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.25 Prozent auf 171.42 USD) und IDEXX Laboratories (-3.18 Prozent auf 728.97 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 44’078’974 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.705 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

