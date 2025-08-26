Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Performance im Fokus 26.08.2025 22:33:54

Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende im Aufwind

Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende im Aufwind

Mit dem Dow Jones ging es zum Handelsende aufwärts.

Cisco
53.99 CHF -2.53%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich kletterte der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.30 Prozent auf 45’418.07 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18.394 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.713 Prozent auf 45’605.25 Punkte an der Kurstafel, nach 45’282.47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45’192.29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45’437.62 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 44’901.92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 41’603.07 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2024, wurde der Dow Jones mit 41’240.52 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 7.14 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 45’757.84 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 3.51 Prozent auf 234.83 USD), Cisco (+ 1.86 Prozent auf 68.39 USD), American Express (+ 1.52 Prozent auf 320.60 USD), Goldman Sachs (+ 1.38 Prozent auf 748.95 USD) und IBM (+ 1.34 Prozent auf 242.63 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-1.67 Prozent auf 243.74 USD), UnitedHealth (-1.45 Prozent auf 300.43 USD), Johnson Johnson (-1.08 Prozent auf 176.49 USD), Nike (-0.66 Prozent auf 78.65 USD) und Verizon (-0.61 Prozent auf 43.96 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 50’867’661 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.736 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9.41 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

