Optimismus in New York: Dow Jones mittags freundlich

Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0.23 Prozent auf 45’520.32 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.315 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 45’236.83 Zählern und damit 0.399 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (45’418.07 Punkte).

Der Dow Jones verzeichnete bei 45’372.78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 45’557.82 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 0.186 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 44’901.92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, stand der Dow Jones bei 42’343.65 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, bei 41’250.50 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7.38 Prozent zu. Bei 45’757.84 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 1.79 Prozent auf 248.11 USD), IBM (+ 1.17 Prozent auf 245.48 USD), Home Depot (+ 0.93 Prozent auf 352.25 EUR), Travelers (+ 0.93 Prozent auf 273.41 USD) und UnitedHealth (+ 0.88 Prozent auf 303.07 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Merck (-1.26 Prozent auf 83.92 USD), Nike (-1.04 Prozent auf 77.83 USD), Boeing (-0.86 Prozent auf 232.81 USD), Amgen (-0.74 Prozent auf 287.44 USD) und Honeywell (-0.40 Prozent auf 221.67 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 16’163’158 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.776 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 9.36 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch