Optimismus in London: FTSE 100 letztendlich mit Zuschlägen

Am Dienstag sprang der FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0.44 Prozent auf 9’696.74 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.787 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0.000 Prozent höher bei 9’653.83 Punkten, nach 9’653.82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 9’645.42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 9’727.09 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 9’284.83 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2025, einen Stand von 9’081.44 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 8’285.62 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 17.39 Prozent aufwärts. Bei 9’727.09 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7’544.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Airtel Africa (+ 16.39 Prozent auf 2.68 GBP), HSBC (+ 4.60 Prozent auf 10.50 GBP), Vodafone Group (+ 4.42 Prozent auf 0.93 GBP), Rolls-Royce (+ 2.32 Prozent auf 11.46 GBP) und Barclays (+ 2.21 Prozent auf 4.04 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Ocado Group (-3.50 Prozent auf 2.32 GBP), Barratt Developments (-2.45 Prozent auf 3.94 GBP), Burberry (-1.92 Prozent auf 13.00 GBP), Rentokil Initial (-1.86 Prozent auf 4.32 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1.83 Prozent auf 96.62 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Vodafone Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 93’384’838 Aktien gehandelt. Mit 222.560 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die WPP 2012-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Mit 10.87 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch