London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

95.94
CHF
-1.91
CHF
-1.95 %
10.11.2025
BRXC
11.11.2025 07:33:16

London Stock Exchange (LSE) Outperform

London Stock Exchange
95.94 CHF -1.95%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Veranstaltung zum Thema Innovationen mit einem Kursziel von 13400 Pence auf "Outperform" belassen. Unter dem Strich habe diese die Annahme untermauert, dass für den Börsenbetreiber mit Künstlicher Intelligenz mehr Möglichkeiten als Risiken verbunden seien, schrieb Ben Bathurst in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Innovationen gebe es im Konzern nach Jahren einer "kulturellen Transformation" mittlerweile auf breiterer Ebene./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:31 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:31 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
134.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
105.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
90.72 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse