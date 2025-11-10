NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Veranstaltung zum Thema Innovationen mit einem Kursziel von 13400 Pence auf "Outperform" belassen. Unter dem Strich habe diese die Annahme untermauert, dass für den Börsenbetreiber mit Künstlicher Intelligenz mehr Möglichkeiten als Risiken verbunden seien, schrieb Ben Bathurst in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Innovationen gebe es im Konzern nach Jahren einer "kulturellen Transformation" mittlerweile auf breiterer Ebene./rob/bek/ag;