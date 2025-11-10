London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
London Stock Exchange (LSE) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Veranstaltung zum Thema Innovationen mit einem Kursziel von 13400 Pence auf "Outperform" belassen. Unter dem Strich habe diese die Annahme untermauert, dass für den Börsenbetreiber mit Künstlicher Intelligenz mehr Möglichkeiten als Risiken verbunden seien, schrieb Ben Bathurst in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Innovationen gebe es im Konzern nach Jahren einer "kulturellen Transformation" mittlerweile auf breiterer Ebene./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:31 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
134.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
105.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
90.72 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
10.11.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Montagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.11.25
|LSE-Handel: So steht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
10.11.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
10.11.25