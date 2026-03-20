S&P 500 998434 / US78378X1072
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20.03.2026 22:34:06
NYSE-Handel S&P 500 zum Handelsende im Minus
Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsende.
Am Freitag notierte der S&P 500 via NYSE letztendlich 1.51 Prozent tiefer bei 6’506.48 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 53.879 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’594.63 Zählern und damit 0.180 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6’606.49 Punkte).
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’473.52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’594.66 Punkten.
So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 2.52 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 20.02.2026, einen Wert von 6’909.51 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der S&P 500 mit 6’834.50 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’662.89 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 büsste der Index bereits um 5.13 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’002.28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’473.52 Punkten markiert.
S&P 500-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Marsh McLennan Cos (+ 3.26 Prozent auf 176.48 USD), APA (+ 2.76 Prozent auf 39.11 USD), Aon (+ 2.73 Prozent auf 325.63 USD), The Trade Desk A (+ 2.55 Prozent auf 24.11 USD) und Arthur J Gallagher (+ 2.45 Prozent auf 214.82 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Super Micro Computer (-33.32 Prozent auf 20.53 USD), The Mosaic (-9.96 Prozent auf 23.59 USD), NRG Energy (-9.67 Prozent auf 145.80 USD), Sandisk (-8.08 Prozent auf 709.71 USD) und Western Digital (-7.52 Prozent auf 293.10 USD).
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Comcast-Aktie. 119’204’898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3.750 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Perrigo Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.96 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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