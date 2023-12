NVIDIA-Aktie: Wie es 2024 für die NVIDIA-Aktie weitergehen könnte

• NVIDIA-Aktie mit grossem Kurszuwachs in 2023• Trendthema KI sorgt für kräftig Rückenwind• Kaufempfehlungen überwiegen deutlich

Das Jahr 2023 wird sicherlich als eines der erfolgreichsten in die Geschichte des Chipdesigners eingehen. So konnte die NVIDIA-Aktie 2023 bislang mehr als 237,20 Prozent hinzugewinnen. Auch ein neuer Rekord wurde im November 2023 aufgestellt, bei 505,47 US-Dollar. Der Kurszuwachs steht im krassen Gegensatz zum Jahr 2022, als das NVIDIA-Papier an der NASDAQ fast 50 Prozent an Wert verlor, wobei der Tech-Konzern wie viele andere Mitglieder der sogenannten "Magnificent Seven" von der allgemein schlechten Stimmung an den Aktienmärkten nach unten gezogen wurde.

Künstliche Intelligenz als massiver Katalysator der NVIDIA-Aktie