Vor Bilanzvorlage: Darum hebt Needham das Kursziel für die NVIDIA-Aktie deutlich an

• NVIDIA-Aktie mit starkem Lauf• Needham zieht NVIDIA-Kursziel an• H20-Ausfuhrbeschränkungen im Fokus

Der Chipdesigner NVIDIA gilt als der Profiteur des KI-Hypes schlechthin. Das spiegelt sich auch in der Entwicklung der NVIDIA-Aktie wider. Diese verbuchte in den letzten drei Monaten an der NASDAQ ein Plus von 68,90 Prozent auf zuletzt 167,03 US-Dollar (Schlusskurs vom 22. Juli 2025). Mit Blick auf die Entwicklung seit Jahresbeginn fällt das Wachstum jedoch etwas geringer aus, hier ging es lediglich 24,38 Prozent nach oben.

Needham zieht NVIDIA-Kursziel an

Das hielt die Analysten von Needham nicht davon ab, ihr Kursziel für die NVIDIA-Aktie kürzlich weiter nach oben zu schrauben. Es liegt nun bei 200 US-Dollar, nach zuvor 160 US-Dollar, was gemessen am jüngsten Schlusskurs einem möglichen Aufwärtspotenzial von 19,74 Prozent entspricht. Zudem bekräftigten die Experten ihre Kaufempfehlung für den Anteilsschein des Chipdesigners.

H20 KI-Chips im Fokus

Hintergrund des Optimismus war die Ankündigung NVIDIAs, dass der Techriese nach monatelangen Exportbeschränkungen nun seine speziell für China produzierten KI-Chips H20 wieder in die Volksrepublik verkaufen darf. Dies hatte NVIDIA-Chef Jensen Huang gegenüber chinesischen Journalisten bestätigt. "Ich kündige an, dass uns die US-Regierung Genehmigungen erteilt hat, Lizenzen für die Auslieferung von H20 zu beantragen", so der Konzernlenker laut der Deutschen Presse-Agentur. Die Lockerung der strengen Einschränkungen geht auf Verhandlungen im Handelsstreit zwischen den USA und China zurück, wobei die genaue Vereinbarung bislang nicht bekannt ist. Während die Volksrepublik nun wieder Zugang zu KI-Technologie erhält, hatten die Vereinigten Staaten gefordert, dass die chinesischen Ausfuhrkontrollen für Seltene Erden zurückgefahren werden.

Milliardengeschäft

Für NVIDIA ist der Verkauf der für den chinesischen Markt konzipierten H20-Chips sehr wichtig. Hier wurden vor den Exportbeschränkungen von Donald Trump China-Verkäufe im Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar getätigt. Es handelt sich bei den H20-Chips um eine Version der KI-Halbleiter in der die Leistung gedrosselt wird. Schon Trump-Vorgänger Joe Biden hatte ein Gesetz verabschiedet, welches den Verkauf von hochleistungsfähiger Technologie in die Volksrepublik einschränkt. Wie NVIDIA nach den zusätzlichen Beschränkungen durch Trump jedoch stets betonte, sei es unmöglich gewesen, die Chips nach weiter zu drosseln.

Wie die Needham-Analysten rund um N. Quinn Bolton laut Seeking Alpha vorrechnen, hätten die strengen Exportbeschränkungen von Trump verhindert, dass Produkte im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar im ersten Geschäftsquartal 2026 ihren Weg nach China gefunden hätten. Gleichzeitig seien H20-Bestellungen im Wert von 8 Milliarden US-Dollar im zweiten Geschäftsquartal 2026 gestoppt worden. NVIDIA selbst hat jedoch nie preisgegeben, wie viele H20-Umsätze nun in den kommenden Quartalen erzielt werden dürften. Die Needham-Experten gehen jedoch - konservativ geschätzt - von 3 Milliarden US-Dollar an H20-Verkäufen pro Quartal aus, ausgehend vom dritten Geschäftsquartal 2026, welches Ende Oktober endet.

Zudem sei es denkbar, so die Analysten, dass NVIDIA auch für seine Blackwell GPUs speziell für den chinesischen Markt zugeschnittene Modelle entwickle. Hier dürften Lieferungen im August oder September beginnen.

Analystin sieht NVIDIA-Wert auf 10 Billionen US-Dollar steigen

Needham ist im Übrigen nicht das einzige Analysehaus, welches der NVIDIA-Aktie weiterhin grosses Potenzial bescheinigt. I/O-Fund-Technologieanalystin Beth Kindig kündigte erst kürzlich an, dass sie dem KI-Spezialisten zutraue bis 2030 eine Marktkapitalisierung von 10 Billionen US-Dollar zu erreichen, berichtete The Motley Fool. Erst vor kurzer Zeit hatte NVIDIA als erstes Unternehmen weltweit die Marke von 4 Billionen US-Dollar geknackt. Aktuell beträgt der Börsenwert des Techkonzerns 4,08 Billionen US-Dollar (Stand ist der Schlusskurs vom 22. Juli 2025). Es bleibt abzuwarten, ob NVIDIA den Rückenwind auch weiterhin beibehalten wird. Hier wird sicherlich auch die Bilanz für das zweite Geschäftsquartal 2026 eine Rolle spielen, die für den 27. August 2025 anberaumt ist.

Redaktion finanzen.ch