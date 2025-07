Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Gewinne

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel letztendlich um 0.47 Prozent fester bei 44’901.92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 17.811 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.185 Prozent fester bei 44’776.41 Punkten in den Handel, nach 44’693.91 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 44’944.46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 44’650.59 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 1.20 Prozent zu. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 25.06.2025, einen Wert von 42’982.43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.04.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 40’113.50 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.07.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 39’935.07 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 5.92 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 45’054.36 Punkte. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 1.36 Prozent auf 728.98 USD), McDonalds (+ 1.35 Prozent auf 298.47 USD), 3M (+ 1.32 Prozent auf 151.27 USD), Nike (+ 1.13 Prozent auf 76.27 USD) und American Express (+ 1.09 Prozent auf 311.61 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Johnson Johnson (-0.74 Prozent auf 168.30 USD), Amgen (-0.64 Prozent auf 306.58 USD), Chevron (-0.64 Prozent auf 154.84 USD), Walt Disney (-0.39 Prozent auf 121.47 USD) und Travelers (-0.36 Prozent auf 261.05 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25’998’641 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.607 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.18 zu Buche schlagen. Mit 6.34 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

