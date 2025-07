NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Am Freitag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 0.24 Prozent auf 21’108.32 Punkte nach oben. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.009 Prozent auf 21’059.94 Punkte an der Kurstafel, nach 21’057.96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 21’036.85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 21’159.80 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.706 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.06.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 19’973.55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.04.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17’382.94 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 25.07.2024, den Wert von 17’181.72 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9.48 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21’159.80 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Gentex (+ 16.19 Prozent auf 27.42 USD), SurModics (+ 12.32 Prozent auf 36.00 USD), Deckers Outdoor (+ 11.35 Prozent auf 116.85 USD), Resources Connection (+ 9.87 Prozent auf 5.79 USD) und Geospace Technologies (+ 9.58 Prozent auf 12.92 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Microvision (-13.33 Prozent auf 1.30 USD), Pinnacle Financial Partners (-12.10 Prozent auf 91.56 USD), Intel (-8.53 Prozent auf 20.70 USD), Nissan Motor (-5.73 Prozent auf 2.14 USD) und PetMed Express (-5.28 Prozent auf 3.77 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 52’562’819 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3.607 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Integra LifeSciences-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Comtech Telecommunications-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch