Handel in New York: S&P 500 beendet den Handel mit Gewinnen

Am Freitag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0.40 Prozent fester bei 6’388.64 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 49.002 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.153 Prozent auf 6’373.11 Punkte an der Kurstafel, nach 6’363.35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6’395.82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’368.53 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1.33 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 25.06.2025, lag der S&P 500 bei 6’092.16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.04.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’525.21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.07.2024, stand der S&P 500 bei 5’399.22 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 8.86 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’395.82 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Deckers Outdoor (+ 11.35 Prozent auf 116.85 USD), Newmont (+ 6.89 Prozent auf 65.75 USD), VeriSign (+ 6.67) Prozent auf 305.79 USD), Centene (+ 6.09 Prozent auf 28.39 USD) und Edwards Lifesciences (+ 5.54 Prozent auf 80.00 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Charter A (-18.49 Prozent auf 309.75 USD), Intel (-8.53 Prozent auf 20.70 USD), Healthpeak Properties (-6.73 Prozent auf 17.60 USD), West Pharmaceutical Services (-5.59 Prozent auf 263.51 USD) und Comcast (-4.78 Prozent auf 33.68 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 52’562’819 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.607 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Mit 1’200.00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch