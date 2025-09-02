|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lizenzrechte
|
02.09.2025 14:36:40
Novartis übernimmt Lizenzrechte für neue Parkinson-Therapie - Aktien unterschiedlich
Novartis hat einen potenziell milliardenschweren Deal für eine Parkinson-Behandlung geschlossen.
Arrowhead wird nach eigenen Angaben die für die Beantragung einer klinischen Studie notwendige präklinische Forschung abschliessen, bevor Novartis die Kontrolle über die Entwicklung und die Kommerzialisierung der Behandlung übernimmt.
Die Transaktion soll im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden.Im SIX-Handel verliert die Novartis-Aktie zeitweise 0,3 Prozent auf 101,24 Franken. Für die Arrowhead-Aktie geht es im vorbörslichen NASDAQ-Handel derweil 5,08 Prozent auf 23,15 US-Dollar.
DJG/DJN/mgo/sha
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Novartis AG
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Dienstagmittag gefragt (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
06:00
|How Novartis got ahead on ‘incredible’ cancer breakthrough (Financial Times)
|
01.09.25
|Novartis Aktie News: Novartis reagiert am Montagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: So performt der SMI aktuell (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Novartis-Aktie in Grün: Studie offenbart positive Daten für Leqvio nach Zulassung (AWP)
|
01.09.25
|SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel wäre ein Investment in Novartis von vor einem Jahr heute wert (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG (Spons. ADRS)
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Rohstoffe in diesem Artikel
|American Eagle 1/2 Unze
|1’349.85
|-4.10
|-0.30
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex notieren am Dienstag mit Verlusten. An den Märkten in Asien ging es vorwiegend nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}