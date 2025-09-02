Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’081 -0.8%  SPI 16’726 -1.0%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’561 -2.0%  Euro 0.9361 -0.2%  EStoxx50 5’299 -1.3%  Gold 3’485 0.2%  Bitcoin 87’526 0.2%  Dollar 0.8057 0.6%  Öl 68.3 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Aktie im Krypto-Fokus: Welche Rolle die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & Co. spielt
Swiss Life-Aktie vor den Halbjahreszahlen leichter
Novartis übernimmt Lizenzrechte für neue Parkinson-Therapie - Aktien unterschiedlich
SU7 von Tesla-Rivale Xiaomi startet fulminant - Marktanteile in China vor Umwälzungen?
Disney-Aktie tiefer: Abschied aus Wismar für Kreuzfahrtschiff 'Disney Adventure'
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lizenzrechte 02.09.2025 14:36:40

Novartis übernimmt Lizenzrechte für neue Parkinson-Therapie - Aktien unterschiedlich

Novartis übernimmt Lizenzrechte für neue Parkinson-Therapie - Aktien unterschiedlich

Novartis hat einen potenziell milliardenschweren Deal für eine Parkinson-Behandlung geschlossen.

Novartis
101.18 CHF -0.21%
Kaufen Verkaufen
Der Schweizer Pharmakonzern erhält die Lizenzrechte für die präklinische Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen wie Parkinson von Arrowhead Pharmaceuticals. Der Partner bekommt zunächst 200 Millionen US-Dollar. Bei Erreichen bestimmter Meilensteine können bis zu 2 Milliarden Dollar sowie Lizenzzahlungen bis in den niedrigen zweistelligen Bereich hinzukommen.

Arrowhead wird nach eigenen Angaben die für die Beantragung einer klinischen Studie notwendige präklinische Forschung abschliessen, bevor Novartis die Kontrolle über die Entwicklung und die Kommerzialisierung der Behandlung übernimmt.

Die Transaktion soll im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden.

Im SIX-Handel verliert die Novartis-Aktie zeitweise 0,3 Prozent auf 101,24 Franken. Für die Arrowhead-Aktie geht es im vorbörslichen NASDAQ-Handel derweil 5,08 Prozent auf 23,15 US-Dollar.

DJG/DJN/mgo/sha

DOW JONES

Weitere Links:

So viel wäre ein Investment in Novartis von vor einem Jahr heute wert
Novartis-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Novartis-Aktie in Grün: Studie offenbart positive Daten für Leqvio nach Zulassung

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com,lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG (Spons. ADRS)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

13:34 Julius Bär: 9.20% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf AXA SA
12:41 UBS Logo Gold: Kommt der nächste Ausbruch nach oben?
11:00 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sandoz, UBS, Zurich Insurance
09:45 Marktüberblick: TeamViewer-Aktie im Aufwind
08:27 Wenig Bewegung zum Wochenauftakt
01.09.25 Logo WHS Cybersecurity-Riese CrowdStrike: Bewertung hoch – aber Wachstum intakt? Chart & Zahlencheck
01.09.25 Cyberabwehr: Schutz in einer digitalisierten Welt
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’628.82 18.94 BR1SRU
Short 12’877.75 13.62 BWDSCU
Short 13’380.14 8.69 O5UBSU
SMI-Kurs: 12’081.65 02.09.2025 14:45:41
Long 11’624.21 19.87 S7MBDU
Long 11’340.11 13.62 BZ9S1U
Long 10’842.67 8.78 BNVSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA, Microsoft & Co.: Die 10 grössten US-Aktienpositionen der Zurich Insurance Group im Q2 2025
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Stadler Rail-Aktie profitiert: Konsortium zieht Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn an Land
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT steigen: Rheinmetall und Andoya Space planen Partnerschaft
Nestlé-Aktie unter Druck: Konzernchef Laurent Freixe nach Affäre mit Mitarbeiterin entlassen
BYD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Aufwind
Q2 2025: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Depot
NVIDIA-Aktie: Analyst sieht Chancen auf 9 Billionen Dollar Bewertung bis 2030

Top-Rankings

Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
In diese Aktien investierte Starinvestor Bill Ackman im zweiten Quartal 2025
Portfolio-Einblick
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}