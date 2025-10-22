So lohnend wäre ein Einstieg in Binance Coin von vor 3 Jahren gewesen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.10.2025 11:03:08

Diesen Gewinn hätte eine frühe Investition in Binance Coin gebracht.

Am 21.10.2022 notierte Binance Coin bei 270.00 USD. Bei einer BNB-Investition von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.704 Binance Coin in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’919.05 USD, da sich der Wert von Binance Coin am 21.10.2025 auf 1’058.15 USD belief. Mit einer Performance von +291.90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.03.2025 bei 533.45 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Binance Coin am 07.10.2025 bei 1’310.96 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: solvertv / Shutterstock.com
