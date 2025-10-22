Tron: So lukrativ wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
So viel hätten Anleger mit einem frühen Tron-Einstieg verdienen können.

Tron war gestern vor 3 Jahren 0.061667 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in TRX investiert hätte, hätte er nun 162’161.94 Tron. Mit dem TRX-USD-Kurs vom 21.10.2025 gerechnet (0.3220 USD), wäre die Investition nun 52’208.14 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 422.08 Prozent gesteigert.

Bei 0.1601 USD erreichte der Coin am 05.11.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 03.12.2024 erreicht und liegt bei 0.4195 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com
