30.09.2025 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé zieht am Dienstagnachmittag an

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 73,01 CHF zu.

Nestlé
72.98 CHF 2.14%
Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 73,01 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 12'102 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 73,14 CHF. Bei 72,23 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 1'214'732 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,63 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2025 Kursverluste bis auf 69,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,26 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,09 CHF belaufen.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,32 CHF je Aktie.

