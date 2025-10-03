Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’535 0.9%  SPI 17’245 0.8%  Dow 46’959 0.9%  DAX 24’374 -0.2%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5’648 0.0%  Gold 3’879 0.6%  Bitcoin 96’130 0.0%  Dollar 0.7962 -0.2%  Öl 64.6 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial
Rohstoffe im September 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Zwei Buffett-Titel mit Marktchancen - Diese Qualitätsaktien könnten Outperformer werden
Palantir-Aktie fällt: US-Armee kritisiert Risiken des neuen Kommunikationssystems
S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
200.- Saxo-Deal

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Orderbuch Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Orderbuch

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.10.2025 16:29:00

Nestlé Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Nestlé

Nestlé Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Nestlé

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 74,20 CHF abwärts.

Nestlé
74.12 CHF -0.36%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 74,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 12'521 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 73,99 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,47 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 912'049 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. 23,61 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 69,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 6,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,08 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,33 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie fester: PAI strukturiert Milliarden-Investment in Froneri neu - Nestlé begrüsst Schritt

SMI-Papier Nestlé-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Nestlé von vor 10 Jahren rentiert?

Analysten sehen bei Nestlé-Aktie Potenzial

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten