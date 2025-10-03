Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
03.10.2025 16:29:00
Nestlé Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Nestlé
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 74,20 CHF abwärts.
Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 74,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 12'521 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 73,99 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,47 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 912'049 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. 23,61 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 69,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 6,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,08 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier.
Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,33 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
Nestlé-Aktie fester: PAI strukturiert Milliarden-Investment in Froneri neu - Nestlé begrüsst Schritt
SMI-Papier Nestlé-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Nestlé von vor 10 Jahren rentiert?
