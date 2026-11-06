Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’797 -1.1%  SPI 20’832 -1.2%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’820 -1.9%  Euro 0.9135 -0.3%  EStoxx50 6’170 -1.0%  Gold 4’066 -0.6%  Bitcoin 62’264 0.6%  Dollar 0.8198 0.0%  Öl 98.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Cashlink-Studie enthüllt massive Kostenvorteile im digitalen Wertpapierhandel
Starinvestor Bill Ackman erwartet starkes Börsenjahr 2027 - Wette auf Meta-Aktie
KI-Sorgen treiben Anleger zu Konsumaktien – doch die Bewertungen haben es in sich
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Zwischen Schuldenlast und Kaufempfehlung: Wie geht es bei den Aktien von CoreWeave und Nebius weiter?
Suche...

SMI 998089 / CH0009980894

14’796.50
Pkt
-171.23
Pkt
-1.14 %
06.11.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Kursentwicklung im Fokus 06.11.2026 12:26:26

Börse Zürich: SMI notiert am Mittag im Minus

Börse Zürich: SMI notiert am Mittag im Minus

Der SMI verliert am Mittag an Wert.

Am Freitag verbucht der SMI um 12:08 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 2.39 Prozent auf 14’610.26 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.742 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1.78 Prozent auf 14’701.05 Punkte an der Kurstafel, nach 14’967.73 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 14’607.14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14’759.70 Punkten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 0.737 Prozent zurück. Der SMI stand vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 13’788.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14’518.75 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der SMI mit 12’298.86 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.29 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 15’092.56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern erreicht.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (-0.60 Prozent auf 79.82 CHF), UBS (-0.78 Prozent auf 39.58 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.07 Prozent auf 66.78 CHF), Amrize (-1.09 Prozent auf 34.46 CHF) und Partners Group (-1.75 Prozent auf 663.60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Swiss Re (-3.96 Prozent auf 152.90 CHF), Alcon (-3.22 Prozent auf 60.76 CHF), Galderma (-3.15 Prozent auf 189.00 CHF), Richemont (-3.04 Prozent auf 166.10 CHF) und Novartis (-2.79 Prozent auf 130.38 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 2’077’466 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 344.359 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Alle SMI-Werte
SMI-Daten in Realtime

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:15 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
10:00 Logo WHS Rheinmetall: Rekordgewinn – warum stürzt die Aktie 16 % ab?
06.11.26 Marktüberblick: Lanxess, HelloFresh und Evotec nach Zahlen gesucht
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
06.11.26 KI-Bedenken nehmen zu
05.11.26 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’347.32 19.57 S7BCUU
Short 15’649.11 13.99 S9BVAU
Short 16’274.72 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

ABB am 06.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Baisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
SpaceX-Aktie auf der US 1 List: Was hinter der Empfehlung der Bank of America steckt
UBS-Aktie haussiert: Kompromiss im Streit um Milliarden an Eigenkapital zeichnet sich ab
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Medacta-Aktie bricht zweistellig ein: Umsatz- und Margenwarnung für 2026
Rheinmetall-Aktie verliert zweistellig: Rüstungskonzern senkt erneut die Prognose
Starkes Quartal: Moderna-Aktie springt nach Zahlen hoch
Holcim-Aktie deutlich fester: Baustoffkonzern übernimmt australische Burdett Group

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 45/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 14’796.50 -1.14%