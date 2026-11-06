SMI 998089 / CH0009980894
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06.11.2026 12:26:26
Börse Zürich: SMI notiert am Mittag im Minus
Der SMI verliert am Mittag an Wert.
Am Freitag verbucht der SMI um 12:08 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 2.39 Prozent auf 14’610.26 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.742 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1.78 Prozent auf 14’701.05 Punkte an der Kurstafel, nach 14’967.73 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SMI bei 14’607.14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14’759.70 Punkten.
So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 0.737 Prozent zurück. Der SMI stand vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 13’788.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14’518.75 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der SMI mit 12’298.86 Punkten berechnet.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.29 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 15’092.56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern erreicht.
SMI-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (-0.60 Prozent auf 79.82 CHF), UBS (-0.78 Prozent auf 39.58 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.07 Prozent auf 66.78 CHF), Amrize (-1.09 Prozent auf 34.46 CHF) und Partners Group (-1.75 Prozent auf 663.60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Swiss Re (-3.96 Prozent auf 152.90 CHF), Alcon (-3.22 Prozent auf 60.76 CHF), Galderma (-3.15 Prozent auf 189.00 CHF), Richemont (-3.04 Prozent auf 166.10 CHF) und Novartis (-2.79 Prozent auf 130.38 CHF).
Die teuersten SMI-Unternehmen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 2’077’466 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 344.359 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus
Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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