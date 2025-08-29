Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’230 0.1%  SPI 16’974 0.1%  Dow 45’417 -0.5%  DAX 24’002 -0.2%  Euro 0.9349 -0.1%  EStoxx50 5’375 -0.4%  Gold 3’434 0.5%  Bitcoin 87’566 -2.9%  Dollar 0.8008 0.0%  Öl 68.3 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
RENK-Aktie zieht an: Triton trennt sich von verbliebenen RENK-Titeln
Palantir-Aktie nach Allzeithoch unter Druck - Analysten sehen Überbewertung
Caterpillar-Aktie in Rot: Hohe Belastung durch Trump-Zölle erwartet
Dell-Aktie stürzt nach Zahlen ab: KI-Server boomen, doch Prognose enttäuscht
Marvell-Aktie im freien Fall: Rekordumsatz kann nicht überzeugen - KI-Hype fehlt
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gilead Sciences-Investment im Blick 29.08.2025 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Gilead Sciences von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Gilead Sciences-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Gilead Sciences
91.66 CHF 7.18%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Gilead Sciences-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 79.45 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Gilead Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 1.259 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 141.67 USD, da sich der Wert einer Gilead Sciences-Aktie am 28.08.2025 auf 112.56 USD belief. Das entspricht einem Plus von 41.67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Gilead Sciences bezifferte sich zuletzt auf 141.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch