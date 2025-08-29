|Kurse + Charts + Realtime
|Gilead Sciences-Investment im Blick
|
29.08.2025 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Gilead Sciences von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Gilead Sciences-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Gilead Sciences-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 79.45 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Gilead Sciences-Aktie investiert hat, hat nun 1.259 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 141.67 USD, da sich der Wert einer Gilead Sciences-Aktie am 28.08.2025 auf 112.56 USD belief. Das entspricht einem Plus von 41.67 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Gilead Sciences bezifferte sich zuletzt auf 141.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch