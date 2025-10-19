So viel Gewinn hätte eine Sui-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.10.2025 11:03:09

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sui-Einstieg gewesen.

Am 18.10.2024 lag der Kurs von Sui bei 2.128 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 46.98 SUI im Depot. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 18.10.2025 gerechnet (2.501 USD), wäre die Investition nun 117.50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17.50 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 25.10.2024 erreicht und liegt bei 1.725 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Sui wurde am 04.01.2025 erreicht und liegt bei 5.296 USD.

Redaktion finanzen.net

