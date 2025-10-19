|Kryptowährungen
|
19.10.2025 11:03:09
So viel Verlust hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Aptos gebracht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 18.10.2024 notierte Aptos bei 10.03 USD. Bei einem APT-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 996.56 Aptos in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’198.32 USD, da sich der Wert von Aptos am 18.10.2025 auf 3.209 USD belief. Das entspricht einem Minus von 68.02 Prozent.
Am 19.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 3.156 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14.70 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|85’210.81867
|-0.46%
|Handeln
|Vision
|0.08515
|-0.24%
|Handeln
|Ethereum
|3’076.68661
|-0.16%
|Handeln
|Ripple
|1.84773
|0.31%
|Handeln
|Solana
|147.04808
|0.56%
|Handeln
|Cardano
|0.50262
|-1.53%
|Handeln
|Polkadot
|2.33355
|-2.18%
|Handeln
|Chainlink
|13.24500
|-3.81%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|-1.26%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-1.57%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!