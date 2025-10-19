So viel Verlust hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am 18.10.2024 notierte Aptos bei 10.03 USD. Bei einem APT-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 996.56 Aptos in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’198.32 USD, da sich der Wert von Aptos am 18.10.2025 auf 3.209 USD belief. Das entspricht einem Minus von 68.02 Prozent.

Am 19.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 3.156 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14.70 USD.

Redaktion finanzen.net