NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paychex von vor 10 Jahren eingefahren

Das Paychex-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Paychex-Anteile an diesem Tag bei 44.31 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Paychex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 22.568 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2025 auf 135.63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’060.93 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +206.09 Prozent.

Der Börsenwert von Paychex belief sich zuletzt auf 48.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch