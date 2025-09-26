Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite in der Verlustzone

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.21 Prozent leichter bei 22’338.39 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.083 Prozent höher bei 22’403.27 Punkten in den Handel, nach 22’384.70 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22’285.44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22’487.69 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1.19 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 26.08.2025, den Stand von 21’544.27 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 26.06.2025, bei 20’167.91 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 26.09.2024, den Stand von 18’190.29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 15.86 Prozent. Bei 22’801.90 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit BlackBerry (+ 6.99 Prozent auf 4.98 USD), American Woodmark (+ 6.18 Prozent auf 69.41 USD), Century Aluminum (+ 5.55 Prozent auf 27.40 USD), Paccar (+ 5.15 Prozent auf 100.49 USD) und Lifecore Biomedical (+ 4.99 Prozent auf 7.15 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-7.06 Prozent auf 16.05 USD), Geospace Technologies (-6.06 Prozent auf 18.76 USD), Ballard Power (-5.63 Prozent auf 2.77 USD), Photronics (-3.26 Prozent auf 23.13 USD) und Baiducom (-2.58 Prozent auf 131.91 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 23’552’668 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.682 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Die Upbound Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

