NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autodesk von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Autodesk-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 236.24 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Autodesk-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.423 Autodesk-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 129.18 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Papiers am 06.08.2025 auf 305.18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29.18 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Autodesk eine Börsenbewertung in Höhe von 63.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch