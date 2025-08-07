Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’871 1.0%  SPI 16’597 1.2%  Dow 44’166 -0.1%  DAX 24’285 1.5%  Euro 0.9397 0.0%  EStoxx50 5’345 1.6%  Gold 3’386 0.5%  Bitcoin 94’056 1.4%  Dollar 0.8081 0.2%  Öl 66.9 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Amrize143013422Sandoz124359842
Top News
Apple-Aktie gewinnt: Apple erhöht US-Investitionen um 100 Milliarden Dollar
Avidity-Aktie nach Kurssprung etwas tiefer, Novartis-Aktie in Grün: Novartis offenbar an Avidity interessiert
Intel-Aktie schwächer: Donald Trump fordert Rücktritt des Konzernchefs
IonQ-Aktie mit kräftigen Verlusten: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken
Eli Lilly-Aktie verliert deutlich: Enttäuschung über Studienergebnisse zu Abnehmmedikament
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitable Autodesk-Investition? 07.08.2025 16:02:32

NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autodesk von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Autodesk-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Autodesk
233.49 CHF -9.20%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Autodesk-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 236.24 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Autodesk-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.423 Autodesk-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 129.18 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Papiers am 06.08.2025 auf 305.18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29.18 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Autodesk eine Börsenbewertung in Höhe von 63.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Autodesk Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten