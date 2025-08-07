|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Autodesk-Investition?
|
07.08.2025 16:02:32
NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autodesk von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Autodesk-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Autodesk-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 236.24 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Autodesk-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.423 Autodesk-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 129.18 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Papiers am 06.08.2025 auf 305.18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29.18 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Autodesk eine Börsenbewertung in Höhe von 63.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Autodesk Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autodesk von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.07.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Autodesk von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.07.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Autodesk von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.07.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autodesk von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
14.07.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
14.07.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
14.07.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.07.25
|Montagshandel in New York: S&P 500 am Montagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)