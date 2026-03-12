NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit Abgaben

Am Donnerstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 1.78 Prozent leichter bei 22’311.98 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.834 Prozent auf 22’526.58 Punkte an der Kurstafel, nach 22’716.13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 22’550.75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22’290.48 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.577 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 22’597.15 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23’195.17 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17’648.45 Punkten.

Der Index büsste auf Jahressicht 2026 bereits um 3.98 Prozent ein. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23’988.26 Punkten. Bei 22’061.97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Lifetime Brands (+ 15.23 Prozent auf 3.48 USD), Commercial Vehicle Group (+ 14.78 Prozent auf 2.33 USD), Ballard Power (+ 12.56 Prozent auf 2.42 USD), Methanex (+ 8.56 Prozent auf 58.06 USD) und TransAct Technologies (+ 6.54 Prozent auf 3.42 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Americas Car-Mart (-20.00 Prozent auf 15.24 USD), Monro Muffler Brake (-10.12 Prozent auf 15.46 USD), Methode Electronics (-9.88 Prozent auf 5.29 USD), FreightCar America (-9.21 Prozent auf 8.68 USD) und Trend Micro (-8.54 Prozent auf 33.10 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 38’649’420 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.915 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch