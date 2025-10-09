Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’609 -0.3%  SPI 17’391 -0.2%  Dow 46’358 -0.5%  DAX 24’611 0.1%  Euro 0.9324 0.0%  EStoxx50 5’626 -0.4%  Gold 3’976 -1.6%  Bitcoin 97’951 -1.0%  Dollar 0.8063 1.0%  Öl 65.2 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Tesla warnt Trump-Regierung vor Aufweichung der US-Abgasregeln
NVIDIA-Aktie & Co. im Blick: Morgan Stanley sieht Rally an Wall Street noch nicht am Ende
Trump etabliert erste Bitcoin-Reserve der USA - Signal für Dollar-Schwäche?
Tilray-Aktie hebt nach starken Quartalszahlen ab
NVIDIA-Aktie steigt: Milliardenschwere Exporte von KI-Chips in die VAE genehmigt
Suche...
Plus500 Depot

Energiekontor Aktie 1080247 / DE0005313506

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2025 22:35:41

NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 24.621 Pkt - Energiekontor unter Druck

Energiekontor
41.50 CHF 0.28%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Von einem recht lebhaften nachbörslichen Handel am Donnerstag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Die Aktie von PSI Software zeigte sich nur noch wenig bewegt, nachdem das Unternehmen am Abend einen Reuters-Bericht bestätigt hatte, wonach es Gespräche mit Finanzinvestoren über ein mögliches Übernahmeangebot gibt. Das Unternehmen teilte mit, es befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit drei Parteien, namentlich Thoma Bravo, HgCapital und Warburg Pincus, über den Abschluss einer Investitionsvereinbarung und ein mögliches Übernahmeangebot. Mit dem Bericht war die Aktie am Ende des regulären Handels deutlich angesprungen und hatte gut 22 Prozent höher geschlossen. Nachbörslich wurde die Aktie 0,5 Prozent fester getaxt.

Dagegen wurden Energiekontor 10 Prozent niedriger getaxt. Aufgrund von Projektverzögerungen in Deutschland und veränderten Rahmenbedingungen für mehrere britische Windkraftprojekte, deren geplante Veräusserung überwiegend zum Konzernergebnis vor Steuern (EBT) des Geschäftsjahres 2025 beitragen soll, wurde die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst. So wird das Konzern-EBT nur noch bei 30 bis 40 Millionen Euro gesehen, nach zuvor 70 bis 90 Millionen Euro.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.621 24.611 unv.

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2025 16:36 ET (20:36 GMT)

Nachrichten zu Energiekontor AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten