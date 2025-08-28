Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.08.2025 22:22:39

NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.056 Pkt - Keine auffälligen Werte

DOW JONES--Nachdem zur Wochenmitte noch etliche Nachrichten zu Einzelwerten die Aktienkurse in Deutschland nach Xetra-Schluss bewegt hatten, waren handelbare Neuigkeiten am Donnerstagabend Mangelware. Laut einem Händler von Lang & Schwarz zeigte sich am Abend daher auch keine Aktie auffällig. Dass Vonovia erstmals eine Anleihe in australischen Dollar begeben hatte, interessierte Aktienanleger nicht.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.056 24.040 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 16:22 ET (20:22 GMT)

