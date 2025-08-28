|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.08.2025 22:22:39
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.056 Pkt - Keine auffälligen Werte
DOW JONES--Nachdem zur Wochenmitte noch etliche Nachrichten zu Einzelwerten die Aktienkurse in Deutschland nach Xetra-Schluss bewegt hatten, waren handelbare Neuigkeiten am Donnerstagabend Mangelware. Laut einem Händler von Lang & Schwarz zeigte sich am Abend daher auch keine Aktie auffällig. Dass Vonovia erstmals eine Anleihe in australischen Dollar begeben hatte, interessierte Aktienanleger nicht.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.056 24.040 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 28, 2025 16:22 ET (20:22 GMT)