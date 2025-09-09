Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’281 -0.3%  SPI 17’025 -0.2%  Dow 45’711 0.4%  DAX 23’718 -0.4%  Euro 0.9338 0.1%  EStoxx50 5’369 0.1%  Gold 3’626 -0.3%  Bitcoin 88’863 0.0%  Dollar 0.7975 0.5%  Öl 66.5 0.4% 
Unternehmensgeschichte der Avolta-Aktie: Vom Tabakgrosshändler zum globalen Marktführer
Börsengang der Klarna-Aktie steht direkt bevor - Was Anleger wissen sollten
Oracle-Aktie von Ausblick angetrieben: Umsatz steigt - aber bleibt hinter Erwartungen zurück
CaliberCos-Aktie explodiert: Nach LINK-Käufen zeitweise 320 % im Plus
GameStop-Aktie im Plus: Gewinn und Umsatz über Erwartungen
09.09.2025 22:53:40

NACHBÖRSE/XDAX + 0,2 Prozent auf 23.769 Punkte - Cancom legen zu

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel gewinnen Cancom auf Tradgate 1,5 Prozent auf 23,50 Euro. Der im TecDAX und SDAX notierte Münchener IT-Dienstleister will vom 22. September bis spätestens 18. September 2026 bis zu 3,152 Millionen eigene Aktien - entsprechend bis zu 10 Prozent des Grundkapitals - über die Börse erwerben. Die erworbenen Aktien sollen zu allen rechtlich zulässigen Zwecken verwendet werden.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.768 23.718 +0,2 Punkte

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2025 16:54 ET (20:54 GMT)

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

18:30 Logo WHS Volkswagen investiert in KI & E-Mobilität – ist die Aktie jetzt ein Geheimtipp?
14:10 Partners Group hebt Prognose an – Optimismus gerechtfertigt?
09:15 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Swiss Life, Swisscom, UBS
09:13 Schwergewichte belasten
09:09 Marktüberblick: Deutsche Telekom unter Druck
06:30 Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
06:14 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Schwacher Wochenauftakt
04.09.25 Julius Bär: 10.75% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) on AXA SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’774.59 19.82 UUOSMU
Short 13’071.04 13.50 BP9SUU
Short 13’545.83 8.78 U2TBSU
SMI-Kurs: 12’281.09 09.09.2025 17:30:17
Long 11’750.44 18.91 SQBBAU
Long 11’494.69 13.65 B74SQU
Long 11’024.59 8.97 BQFSFU
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger schwanken zwischen Chancen und Risiken
Börsengang der Klarna-Aktie steht direkt bevor - Was Anleger wissen sollten
Rüstungswerte im Rallymodus: Was den Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT Rückenwind verleiht
Bitcoin-Crash 2026? Warum Experten vor Kursen unter 100'000 US-Dollar warnen
DroneShield-Aktie im Aufwind: Aufnahme in S&P/ASX 200 treibt Kurs an
NVIDIA-Chef Huang lobt TSMC und empfiehlt Kauf der Aktie
Nach Kursexplosion: Deshalb bleibt eine Analystin bei ihrem Kaufrating für die Palantir-Aktie
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Seres-Aktie haussiert - Nestlé-Titel tiefer: Nestlé hat Seres Therapeutics offenbar Übernahmeofferte vorgelegt

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
