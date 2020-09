Nach Aktiensplit: Wie auch passiv ausgerichtete Anleger von Apple profitieren können

• Apple eines der Schwergewichte am US-Aktienmarkt• Apple trägt wichtigen Teil zu erzielten Renditen von Aktienanlegern bei• iKonzern auch für passive Investoren wichtig

Erst kürzlich knackte Apple eine historisch wichtige Marke. Der iKonzern erreichte eine Marktkapitalisierung von 2 Billionen US-Dollar. Manche Anleger schenken dem Tech-Giganten dennoch nicht viel Beachtung, weil sie am Aktienmarkt eher passiv agieren und zum Beispiel auf Index-ETFs statt auf einzelne Aktien setzen. Doch auch diese Marktakteure sollten den iPhone-Hersteller nicht aus den Augen verlieren.

Apple ist schliesslich auch für jeden, der Index-ETFs hält, von Bedeutung. Wie The Street berichtet, machten Apple-Aktien bis vor kurzem immerhin 14,3 Prozent des NASDAQ 100, 7,5 Prozent des S&P 500 und nach dem Aktiensplit noch 3 Prozent des Dow Jones aus - vor dem Aktiensplit waren es gar 12 Prozent. Apple kann also eine grosse Bedeutung für die Entwicklung der Indizes und der Renditen von Investoren beigemessen werden.

Autor Daniel Martins geht sogar davon aus, dass der NASDAQ 100, den er als den bis dato leistungsstärksten breiten Marktindex in 2020 bezeichnet, hypothetisch, wenn es Apple nicht geben würde, rund 10 Prozentpunkte weniger Rendite erbracht hätte, als er es in diesem Jahr bisher tatsächlich tat.

Vergangene Woche am Mittwoch, den 2. September, zwei Tage nachdem die Aktiensplits bei Apple und Tesla aktiv wurden, schrieb Daniel Martins in einem Beitrag auf Twitter: "Mit der starken Rally bei einigen grossen Namen sind die US-Märkte etwas verformt worden. Der Nasdaq bleibt heute deutlich hinter dem S&P 500 zurück, und das alles kann auf zwei kürzlich gesplittete Aktien zurückgeführt werden: Apple und Tesla." Auch wenn Martins hier nur eine kurze Zeitspanne heranzieht, veranschaulicht dieser Ausschnitt aus dem Geschehen am Aktienmarkt, welche Bedeutung Apple bei der Entwicklung der Börse zukommt.

With the strong rally in a few key names, the US markets have become a bit misshapen. The Nasdaq is underperforming the S&P 500 by a very wide margin today, and all of it can be blamed on two recently-split stocks: Apple and Tesla. #Apple #Tesla #fintwit #FinTwitt $AAPL $TSLA pic.twitter.com/Awj9bVzOLG