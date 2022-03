Tesla: Diesem Zweck dient die Innenraumkamera im Model 3

Eine im Tesla Model 3 verbaute Kamera ist direkt auf die im Elektroauto sitzenden Passagiere gerichtet. Schon seit einiger Zeit gibt es immer wieder Hinweise und auch Spekulationen darüber, welchen Zweck die Innenraumkamera erfüllen soll und was mit den Aufnahmen passiert. Nun verrät Tesla-CEO Elon Musk endlich den Grund für den Einbau einer bislang inaktiven Kamera.

Wer die Kamera nicht auf den ersten Blick entdeckt, wird sich spätestens nach der Lektüre der Bedienungsanleitung des Tesla Model 3 auf die Suche begeben. Demnach sind alle Model 3-Varianten mit funktionsfähigen Innenraumkameras ausgestattet, die derzeit jedoch, laut Tesla, noch nicht aktiv genutzt werden. Zu finden sind die Kameras in der Nähe des Rückspiegels. Bereits seit einigen Jahren rollt der Model 3 über die Strassen, doch seit der Vorstellung wurde von Seiten Teslas keine detaillierte Angabe zum Zweck der Innenraumkamera gemacht. Doch via Twitter brachte Elon Musk inzwischen selbst Licht ins Dunkel und das mit nur einem einzigen Wort.

The mystery of the model3 in-cabin "selfie" cam is slowly clearing.



huge thanks to @davidhooperr for performing a bunch of research and providing the car.



The images are not perfect but at least we get the idea of the coverage now. pic.twitter.com/r447lQZX8u