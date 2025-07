Tesla-Aktie sinkt nach Zahlen: Cathie Wood kauft den Rücksetzer

• Anleger reagieren enttäuscht auf Tesla-Bilanz• Aktie bricht nach Zahlen ein• ARK Invest nutzt den Rücksetzer und kauft zu

Tesla-Aktie fällt nach Quartalszahlen

Der Elektroautohersteller Tesla hat mit seiner Zahlenvorlage zum zweiten Quartal kürzlich erneut die Erwartungen der Analysten verfehlt. Sinkende Auslieferungen sorgten für einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn. Das Unternehmen verdiente im abgelaufenen Jahresviertel 1,17 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprach. Der Umsatz ging um zwölf Prozent auf rund 22,5 Milliarden US-Dollar zurück.

Die enttäuschenden Quartalszahlen lasteten auch auf der Tesla-Aktie, die ihre Kurserholung im Juli damit zunächst beendete. Im NASDAQ-Handel rutschten die Papiere des Elektroauto -Herstellers nach der Zahlenvorlage letztlich um 8,20 Prozent auf 305,30 US-Dollar ab. In den Tagen darauf konnte sich die Aktie wieder etwas erholen - seit Jahresbeginn schlägt dennoch ein Minus von 20,46 Prozent auf 321,20 US-Dollar zu Buche (Stand: Schlusskurs vom 29.07.2025).

Cathie Wood nutzt Rücksetzer

Starinvestorin Cathie Wood hat mit ihrem Investmentvehikel ARK Invest den Rücksetzer der Tesla-Aktie genutzt und sich mit weiteren Anteilen eingedeckt. Laut "gurufocus" hat ARK Invest mit drei seiner aktiv verwalteten börsengehandelten Fonds 143'190 Tesla-Aktien gekauft: Im ARK Innovation ETF (ARKK) kamen 101'398 Aktien hinzu, der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) erwarb 24'345 Tesla-Titel und der ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) kaufte 17'447 Anteilsscheine.

Tesla stellt die grösste Position in den drei Fonds dar. Im ARK Innovation ETF macht die Tesla-Position derzeit 9,21 Prozent des Vermögens aus, im ARK Next Generation Internet ETF nimmt die Tesla-Beteiligung mit einem Marktwert von rund 186,5 Millionen US-Dollar 7,85 Prozent ein und der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF listet eine Tesla-Position im Wert von rund 132,3 Millionen US-Dollar und einem Anteil von 10,53 Prozent des gesamten Vermögens (Stand: 29.07.2025).

Der Schritt von ARK Invest zeigt, dass das Unternehmen an Teslas langfristiges Wachstumspotenzial glaubt und weiterhin seine Strategie verfolgt, Schwankungen an den Märkten bei Firmen, die es als Vorreiter in disruptiven Technologien einstuft, gezielt zu nutzen.

Analystenschätzungen

Insgesamt zeigt sich am Markt ein gemischtes Bild - die Schätzungen der Analysten für die Tesla-Aktie gehen teils weit auseinander. In den letzten drei Monaten haben laut TipRanks 37 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziele für die Tesla-Aktie abgegeben. Von diesen 37 Analysten empfehlen 14 die Anteilsscheine zum Kauf, 15 raten dazu, das Papier zu halten und 8 haben eine Verkaufsempfehlung abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 310,65 US-Dollar und liegt damit 3,28 Prozent unterhalb des letzten Kurses von 321,20 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 29.07.2025). Die höchste Prognose liegt bei 500,00 US-Dollar und die niedrigste bei 19,05 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch