Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’921 -0.1%  SPI 17’761 0.0%  Dow 48’058 1.1%  DAX 24’130 -0.1%  Euro 0.9347 -0.1%  EStoxx50 5’708 -0.2%  Gold 4’213 -0.4%  Bitcoin 72’332 -1.7%  Dollar 0.7999 0.0%  Öl 61.9 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Goldmarkt im Fokus: US-Institute sehen den Höhenflug 2026 fortgesetzt
Fraport-Aktie: Passagierplus im November
Oracle-Aktie trotz kräftigem Plus bei Umsatz und Gewinn deutlich tiefer
Adobe-Aktie: Softwarekonzern gibt zuversichtlichen Ausblick für das neue Geschäftsjahr
VW-Aktie: Experte sieht Zwickau als potenzielles Demontage- und Diagnostikzentrum für E-Fahrzeuge
Suche...
eToro entdecken

X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0

24’184.08 Pkt
54.26 Pkt
0.22 %
22:15:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

11.12.2025 07:30:36

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Die US-Leitzinssenkung gibt der Erholung des Dax am Donnerstag keinen neuen Schwung. Denn der enttäuschende Ausblick des SAP-Konkurrenten Oracle funkte dazwischen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn nun erst einmal gut 0,4 Prozent tiefer auf 24.025 Punkte. Bereits tags zuvor war der Dax etwas ins Stocken geraten, nachdem er am Dienstag fast wieder auf 24.200 Punkte gestiegen war. In Sorge um den heimischen Arbeitsmarkt hat die US-Notenbank Fed erwartungsgemäss zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt. Sie befürchtet Risiken für die Beschäftigung, sodass die hartnäckige Inflation auf erhöhtem Niveau in den Hintergrund geriet. Die Wall Street reagierte darauf positiv. Nachbörslich drehte sich jedoch der Wind, angesichts enttäuschender Umsatz- und Gewinnzahlen von Oracle sowie höherer Investitionen in den Ausbau des KI-Geschäfts, die das Unternehmen avisierte.

USA: - IM PLUS - Erfreut haben Anleger am Mittwoch die Zinssenkung der US-Notenbank Fed aufgenommen. Diese war zwar ganz überwiegend erwartet worden, doch die Notenbanker um Chef Jerome Powell rechnen im kommenden Jahr mit deutlich mehr Wachstum als bislang. Die Inflation dürfte unterdessen nachlassen. Diese Nachrichten bescherten dem Leitindex Dow Jones Industrial den höchsten Stand seit Mitte November, als sich das Börsenbarometer zu einem Rekordhoch aufgeschwungen hatte. Zur Schlussglocke am Mittwoch stand für den Dow ein Aufschlag von 1,05 Prozent auf 48.057,75 Zähler zu Buche. Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,67 Prozent auf 6.886,68 Punkte zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,42 Prozent nach oben auf 25.776,44 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Enttäuschung über die Quartalszahlen des IT-Konzerns Oracle hat die Börsen Asiens am Donnerstag belastet. Die Leitzinsenscheidung der US-Notenbank Fed und deren geldpolitischer Ausblick wurden insgesamt weitgehend neutral bis leicht positiv aufgefasst. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab zuletzt um 0,4 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fast unverändert notierte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank kurz vor dem Handelsende um 0,8 Prozent. 

                                
DAX             24130,14  -0,13%
XDAX            24184,08   0,22%
EuroSTOXX 50     5708,12  -0,18%
Stoxx50          4812,98   0,16%
                                
DJIA            48057,75   1,05%
S&P 500          6886,68   0,67%
NASDAQ 100      25776,44   0,42%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN: 

                            
Bund-Future    127,70  0,09%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1685  -0,08%
USD/Yen     156,07   0,09%
Euro/Yen    182,37   0,01%

BITCOIN: 

                                 
Bitcoin            90.252  -1,94%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                         
Brent    61,96  -0,25 USD
WTI      58,23  -0,23 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr: - DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi: Steuerzuschuss für Rente befristet erhöhen, Focus - Spendenvolumen 2024 um 13 Prozent gegenüber Vorjahr auf 14 Milliarden Euro gestiegen, Rheinische Post - ME/CFS-Betroffene müssen weiter auf eine Kostenübernahme wirksamer Medikamente durch die gesetzlichen Krankenkassen warten, Rheinische Post - Schrittgeschwindigkeit soll Retter vor Rasern schützen, Rheinische Post - Bäckereien und Handel wollen Aktivrente ab Januar offensiv starten, Bild - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) fordert ein härteres Vorgehen gegen chinesische Versandhändler, die aus seiner Sicht in grossem Stil geltende Regeln im deutschen und europäischen Onlinehandel umgehen, Interview, Bild

bis 23.15 Uhr: - Die Vizepräsidentin des Europaparlaments Katarina Barley spricht sich für ein Mindestalter für Social Media in Europa aus, Interview, ZDF heute journal - Der Chef der Hamburger Sparkasse (Haspa), Harald Vogelsang, kritisiert die Europäische Zentralbank wegen der Warnung vor Marktcrash, Interview, BöZ - Bain-Chairman Walter Sinn fordert von Managern mehr Tempo in Zukunftstechnologien, Interview, BöZ

bis 20.30 Uhr: - Das deutsche Start-up Helsing will mit dem norwegischen Konzern Kongsberg Satelliten ins All bringen und wird damit zum Konkurrenten für Rheinmetall, HB - Volkswagen kürzt Investitionen. Der Autobauer trimmt seine Planung auf 160 Milliarden Euro, HB - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat bekräftigt, dass die energieintensive Industrie wie geplant entlastet werde, Interview, HB - Der TV-Sender RTL will kommendes Jahr eine neue Höchstmarke bei Abonnenten erreichen, Interview mit Streamingchef Henning Nieslony, HB - Viele Militärareale, die als Bauland gedacht waren, braucht die Bundeswehr wieder selbst, Interview mit dem Chef der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Alexander von Erdély, HB - US-Reisen von AfD-Politikern kosten Steuerzahler mehr als 100.000 Euro, Bild - Bundesfrauenministerin Karin Prien (CDU) lobt den Frauenanteil bei öffentlichen Firmen, Interview, HB - Der Chef der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Marc Tüngler, spricht über einen notwendigen Schulterschluss von Wirtschaft und Politik, die Frage der Führung und die Gefahr eines Staatsversagens, Interview, HB - Für US-Präsident Donald Trump hat Entwicklungshilfe keine Priorität. Diese Lücke weiss die Volksrepublik im globalen Süden zu füllen, doch das hat seinen Preis, Gastbeitrag von Sophie Eisentraut, Expertin für Aussen- und Sicherheitspolitik und Head of Research & Publications bei der Münchner Sicherheitskonferenz, HB - Kongos Aussenministerin Therese Kayikwamba Wagner hält nach dem Friedensabkommen Druck auf Ruanda für nötig, Interview, FAZ

/mis

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Eli Lilly and Co.
NEU✅ Alphabet A
NEU✅ Woodward Inc

inklusive Rebalancing:
❌ Palo Alto Networks
❌ Microsoft
❌ Interactive Brokers

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10.12.25 Die Anleger werden sich auf die Leitlinien der Fed konzentrieren
10.12.25 Anleger üben sich in Zurückhaltung
10.12.25 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch
10.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der nächsten Hürde
09.12.25 Julius Bär: 8.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Anheuser-Busch InBev SA/NV
09.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re, Swisscom
09.12.25 SG-Marktüberblick: 09.12.2025
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’446.76 19.45 BWCSGU
Short 13’722.80 13.68 S8QBLU
Short 14’229.49 8.92 BX0SPU
SMI-Kurs: 12’921.48 10.12.2025 17:31:09
Long 12’383.46 19.74 SP2B8U
Long 12’086.72 13.61 SZEBLU
Long 11’585.18 8.95 BO0SVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

TUI-Aktie sinkt dennoch: Nach starken Zahlen kehrt die Dividende zurück
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nach Anstieg vom Vortag: So schlagen sich die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS am Mittwoch
Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- SMI zum Handelsende knapp im Minus -- DAX schliesst etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Goldsensation in China entfacht neues Interesse in der Bitcoin-Community
Goldpreis: Fed-Pressekonferenz sorgt für Hochspannung
Altcoin-Sektor mit kräftigem Plus: Das schiebt Ethereum, Solana & Co. aktuell an
Analyst rät: Diese Tipps sollten Anleger beim Traden mit Bitcoin & Co. beherzigen
DroneShield-Aktie zieht an: Deutet die aktuelle Entwicklung auf eine Bodenbildung hin?
DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr verdient

Top-Rankings

Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Stanley Druckenmiller hat im dritten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
XDAX 24’184.08 0.22%

finanzen.net News

Datum Titel
07:45 Chefwechsel bei Coca-Cola im neuen Jahr
07:35 Mediengruppe Bayern darf Mediengruppe Oberfranken übernehmen
07:34 ROUNDUP: Streit um Öltanker - Bundesfinanzhof entscheidet
07:21 Oracle enttäuscht trotz hoher Wachstumraten im KI-Geschäft - Aktie unter Druck
07:19 ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Iberdrola auf 'Hold' - Ziel hoch auf 19,20 Euro
07:00 DAX-FLASH: Verluste erwartet - Oracle-Enttäuschung überschattet Zinssenkung
06:34 ROUNDUP 2: Venezuela verurteilt Stürmung von Öltanker durch US-Soldaten
07:11 BVB-Aktie: Pflichtsieg verspielt - Schlotterbeck schimpft nach 2:2
06:05 Venezuela verurteilt Stürmung von Tanker durch US-Soldaten
06:04 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 24. Dezember 2025