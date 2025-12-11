Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Die US-Leitzinssenkung gibt der Erholung des Dax am Donnerstag keinen neuen Schwung. Denn der enttäuschende Ausblick des SAP-Konkurrenten Oracle funkte dazwischen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn nun erst einmal gut 0,4 Prozent tiefer auf 24.025 Punkte. Bereits tags zuvor war der Dax etwas ins Stocken geraten, nachdem er am Dienstag fast wieder auf 24.200 Punkte gestiegen war. In Sorge um den heimischen Arbeitsmarkt hat die US-Notenbank Fed erwartungsgemäss zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt. Sie befürchtet Risiken für die Beschäftigung, sodass die hartnäckige Inflation auf erhöhtem Niveau in den Hintergrund geriet. Die Wall Street reagierte darauf positiv. Nachbörslich drehte sich jedoch der Wind, angesichts enttäuschender Umsatz- und Gewinnzahlen von Oracle sowie höherer Investitionen in den Ausbau des KI-Geschäfts, die das Unternehmen avisierte.

USA: - IM PLUS - Erfreut haben Anleger am Mittwoch die Zinssenkung der US-Notenbank Fed aufgenommen. Diese war zwar ganz überwiegend erwartet worden, doch die Notenbanker um Chef Jerome Powell rechnen im kommenden Jahr mit deutlich mehr Wachstum als bislang. Die Inflation dürfte unterdessen nachlassen. Diese Nachrichten bescherten dem Leitindex Dow Jones Industrial den höchsten Stand seit Mitte November, als sich das Börsenbarometer zu einem Rekordhoch aufgeschwungen hatte. Zur Schlussglocke am Mittwoch stand für den Dow ein Aufschlag von 1,05 Prozent auf 48.057,75 Zähler zu Buche. Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,67 Prozent auf 6.886,68 Punkte zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,42 Prozent nach oben auf 25.776,44 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Enttäuschung über die Quartalszahlen des IT-Konzerns Oracle hat die Börsen Asiens am Donnerstag belastet. Die Leitzinsenscheidung der US-Notenbank Fed und deren geldpolitischer Ausblick wurden insgesamt weitgehend neutral bis leicht positiv aufgefasst. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab zuletzt um 0,4 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fast unverändert notierte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank kurz vor dem Handelsende um 0,8 Prozent.

DAX 24130,14 -0,13% XDAX 24184,08 0,22% EuroSTOXX 50 5708,12 -0,18% Stoxx50 4812,98 0,16% DJIA 48057,75 1,05% S&P 500 6886,68 0,67% NASDAQ 100 25776,44 0,42%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 127,70 0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1685 -0,08% USD/Yen 156,07 0,09% Euro/Yen 182,37 0,01%

BITCOIN:

Bitcoin 90.252 -1,94% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 61,96 -0,25 USD WTI 58,23 -0,23 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr: - DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi: Steuerzuschuss für Rente befristet erhöhen, Focus - Spendenvolumen 2024 um 13 Prozent gegenüber Vorjahr auf 14 Milliarden Euro gestiegen, Rheinische Post - ME/CFS-Betroffene müssen weiter auf eine Kostenübernahme wirksamer Medikamente durch die gesetzlichen Krankenkassen warten, Rheinische Post - Schrittgeschwindigkeit soll Retter vor Rasern schützen, Rheinische Post - Bäckereien und Handel wollen Aktivrente ab Januar offensiv starten, Bild - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) fordert ein härteres Vorgehen gegen chinesische Versandhändler, die aus seiner Sicht in grossem Stil geltende Regeln im deutschen und europäischen Onlinehandel umgehen, Interview, Bild

bis 23.15 Uhr: - Die Vizepräsidentin des Europaparlaments Katarina Barley spricht sich für ein Mindestalter für Social Media in Europa aus, Interview, ZDF heute journal - Der Chef der Hamburger Sparkasse (Haspa), Harald Vogelsang, kritisiert die Europäische Zentralbank wegen der Warnung vor Marktcrash, Interview, BöZ - Bain-Chairman Walter Sinn fordert von Managern mehr Tempo in Zukunftstechnologien, Interview, BöZ

bis 20.30 Uhr: - Das deutsche Start-up Helsing will mit dem norwegischen Konzern Kongsberg Satelliten ins All bringen und wird damit zum Konkurrenten für Rheinmetall, HB - Volkswagen kürzt Investitionen. Der Autobauer trimmt seine Planung auf 160 Milliarden Euro, HB - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat bekräftigt, dass die energieintensive Industrie wie geplant entlastet werde, Interview, HB - Der TV-Sender RTL will kommendes Jahr eine neue Höchstmarke bei Abonnenten erreichen, Interview mit Streamingchef Henning Nieslony, HB - Viele Militärareale, die als Bauland gedacht waren, braucht die Bundeswehr wieder selbst, Interview mit dem Chef der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Alexander von Erdély, HB - US-Reisen von AfD-Politikern kosten Steuerzahler mehr als 100.000 Euro, Bild - Bundesfrauenministerin Karin Prien (CDU) lobt den Frauenanteil bei öffentlichen Firmen, Interview, HB - Der Chef der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Marc Tüngler, spricht über einen notwendigen Schulterschluss von Wirtschaft und Politik, die Frage der Führung und die Gefahr eines Staatsversagens, Interview, HB - Für US-Präsident Donald Trump hat Entwicklungshilfe keine Priorität. Diese Lücke weiss die Volksrepublik im globalen Süden zu füllen, doch das hat seinen Preis, Gastbeitrag von Sophie Eisentraut, Expertin für Aussen- und Sicherheitspolitik und Head of Research & Publications bei der Münchner Sicherheitskonferenz, HB - Kongos Aussenministerin Therese Kayikwamba Wagner hält nach dem Friedensabkommen Druck auf Ruanda für nötig, Interview, FAZ

/mis