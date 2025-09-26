Deutsche Telekom Aktie 544230 / US2515661054
26.09.2025 16:41:40
Moody's erhöht Deutsche Telekom auf A3 - Ausblick stabil
DOW JONES--Moody's erhöht die Bonitätsnote für die Deutsche Telekom. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das langfristige Emittentenausfallrating der Telekombetreibers auf "A3" von "Baa1" hochgestuft. Der Ausblick wurde von positiv auf stabil geändert. Moody's verweist darauf, dass sich die anhaltend starke operative Entwicklung sowohl in den USA als auch in Deutschland im Zeitraum von 2025 bis 2027 fortsetzen dürfte.
