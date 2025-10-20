Montagshandel in Wien: So steht der ATX Prime am Montagnachmittag

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.81 Prozent höher bei 2’306.43 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.016 Prozent auf 2’288.24 Punkte an der Kurstafel, nach 2’287.87 Punkten am Vortag.

Bei 2’314.07 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2’288.02 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Stand von 2’312.60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der ATX Prime mit 2’255.29 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, bei 1’811.35 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 26.32 Prozent zu Buche. Bei 2’428.97 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’745.07 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 6.02 Prozent auf 74.00 EUR), Palfinger (+ 3.29 Prozent auf 33.00 EUR), PORR (+ 3.17 Prozent auf 29.30 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2.10 Prozent auf 26.75 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1.96 Prozent auf 83.10 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-8.94 Prozent auf 3.26 EUR), Polytec (-3.21 Prozent auf 3.02 EUR), ZUMTOBEL (-1.06 Prozent auf 3.73 EUR), Vienna Insurance (-0.56 Prozent auf 44.00 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0.54 Prozent auf 7.36 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 126’477 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 31.826 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Die Marinomed Biotech-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

