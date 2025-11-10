Wiener Börse-Handel: ATX Prime in der Gewinnzone

Am Montag bewegt sich der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 1.63 Prozent höher bei 2’399.84 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.226 Prozent fester bei 2’366.67 Punkten, nach 2’361.33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 2’404.57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’366.67 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 2’331.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’358.81 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1’769.33 Punkte.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 31.43 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2’428.97 Punkten. Bei 1’745.07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 32.80 Prozent auf 3.32 EUR), AT S (AT&S) (+ 5.63 Prozent auf 29.10 EUR), FACC (+ 3.98 Prozent auf 8.89 EUR), Frequentis (+ 3.61 Prozent auf 74.60 EUR) und Raiffeisen (+ 3.59 Prozent auf 32.28 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Marinomed Biotech (-3.50 Prozent auf 19.30 EUR), ZUMTOBEL (-3.42 Prozent auf 3.25 EUR), Lenzing (-2.77 Prozent auf 21.05 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.54 Prozent auf 6.38 EUR) und Addiko Bank (-0.94 Prozent auf 21.00 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 125’011 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 34.738 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 9.08 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch