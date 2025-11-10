FACC Aktie 24617655 / AT00000FACC2
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|ATX Prime-Kursentwicklung
|
10.11.2025 12:26:28
Wiener Börse-Handel: ATX Prime in der Gewinnzone
Heute wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.
Am Montag bewegt sich der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 1.63 Prozent höher bei 2’399.84 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.226 Prozent fester bei 2’366.67 Punkten, nach 2’361.33 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 2’404.57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’366.67 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 2’331.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’358.81 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1’769.33 Punkte.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 31.43 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2’428.97 Punkten. Bei 1’745.07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 32.80 Prozent auf 3.32 EUR), AT S (AT&S) (+ 5.63 Prozent auf 29.10 EUR), FACC (+ 3.98 Prozent auf 8.89 EUR), Frequentis (+ 3.61 Prozent auf 74.60 EUR) und Raiffeisen (+ 3.59 Prozent auf 32.28 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Marinomed Biotech (-3.50 Prozent auf 19.30 EUR), ZUMTOBEL (-3.42 Prozent auf 3.25 EUR), Lenzing (-2.77 Prozent auf 21.05 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.54 Prozent auf 6.38 EUR) und Addiko Bank (-0.94 Prozent auf 21.00 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf
Im ATX Prime sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 125’011 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 34.738 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus
Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 9.08 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
12:26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12:26
|Montagshandel in Wien: ATX im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Wien: ATX klettert zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Wien: Zum Start Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Verluste in Wien: So performt der ATX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
07.11.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Addiko Bank
Mittwoch um 18 Uhr live: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Erfahrung ist wertvoll - doch Erinnerungen sind trügerisch. Sie verzerren, ergänzen oder lassen Details weg, bis ein falsches Bild entsteht. Dieses Webinar zeigt, warum das Gehirn keine objektive Aufzeichnung liefert und wie diese Verzerrungen Trading-Entscheidungen unbewusst beeinflussen.Schnell noch Plätze sichern!
Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer
Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉
Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.
💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/