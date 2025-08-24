Ausblick: Molecular Partners verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Molecular Partners wird am 25.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Molecular Partners für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,499 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,510 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,991 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,810 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch