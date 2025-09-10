Mittwochshandel in Paris: CAC 40 am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone

Am Mittwoch klettert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0.29 Prozent auf 7’771.59 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.331 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.322 Prozent auf 7’774.36 Punkte an der Kurstafel, nach 7’749.39 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7’823.34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7’753.96 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0.841 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, notierte der CAC 40 bei 7’743.00 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.06.2025, bei 7’804.33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, lag der CAC 40 bei 7’407.55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 5.11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’257.88 Punkten. Bei 6’763.76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 114’399 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 246.131 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Die Worldline SA-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch