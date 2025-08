Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schlussendlich leichter

Am Freitag fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 2.24 Prozent auf 20’650.13 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 1.38 Prozent tiefer bei 20’830.64 Punkten, nach 21’122.45 Punkten am Vortag.

Bei 20’865.63 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 20’560.17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2.49 Prozent. Vor einem Monat, am 01.07.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 20’202.89 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 01.05.2025, bei 17’710.74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17’194.15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 7.10 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21’457.48 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Monolithic Power Systems (+ 10.46 Prozent auf 785.62 USD), United Therapeutics (+ 7.13 Prozent auf 294.28 USD), Align Technology (+ 5.82 Prozent auf 136.52 USD), Anika Therapeutics (+ 4.66 Prozent auf 8.64 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 4.56 Prozent auf 0.56 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Innodata (-18.11 Prozent auf 44.96 USD), Columbia Sportswear (-12.85 Prozent auf 49.30 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-8.97 Prozent auf 5.38 USD), Donegal Group B (-8.97 Prozent auf 14.11 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-8.77 Prozent auf 366.63 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 49’273’211 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.797 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.89 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Resources Connection-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch