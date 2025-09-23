Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit Abgaben

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.33 Prozent tiefer bei 22’714.33 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.027 Prozent auf 22’782.72 Punkte an der Kurstafel, nach 22’788.98 Punkten am Vortag.

Bei 22’699.76 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22’785.13 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21’496.53 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 19’630.97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17’974.27 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17.81 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 22’801.90 Punkte. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell 3D Systems (+ 13.60 Prozent auf 2.84 USD), PDF Solutions (+ 13.44 Prozent auf 25.57 USD), Amtech Systems (+ 8.12 Prozent auf 9.66 USD), Microvision (+ 7.03 Prozent auf 1.37 USD) und Dorel Industries (+ 6.48 Prozent auf 1.15 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-7.71 Prozent auf 16.52 USD), Taylor Devices (-7.51 Prozent auf 48.03 USD), Baiducom (-6.15 Prozent auf 128.23 USD), Oracle (-4.46 Prozent auf 313.50 USD) und American Superconductor (-3.88 Prozent auf 62.12 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 18’513’768 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.640 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 11.17 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch